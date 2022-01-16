Как не провалиться под лед и спастись, если это случилось

Новогодние праздники уже отгремели с плюсовой температурой. Как вдруг в столицу пришли ощутимые морозы, которые уже начали сковывать льдом реки и водоемы Киева.

Чтобы обезопасить себя, своих детей и близких от несчастных случаев, нужно знать элементарные правила безопасности поведения на льду. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на КП «Плесо».

Большинство рыболовов и родителей с детьми выходят на лед, когда температура ниже 0°C, думая «близко к берегу можно прогуляться, там безопасно». Но ситуация обстоит с точностью наоборот — лед может неплотно прилегать к берегу, также бывают трещины и полости с воздухом. В некоторых местах глубина составляет более двух метров даже рядом с берегом. Поэтому специалисты призывают людей не выходить на лед.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ НА ЛЬДУ

Из-за характерной для Украины нестабильной холодной погоды, лучше вообще обходить покрытые льдом реки, каналы, озера, пруды и другие водоемы. Даже сильные и длительные морозы не гарантируют безопасность на льду. Это подтверждают частые несчастные случаи. Если вы все-таки целенаправленно собрались побродить по замерзшим водоемам, запомните простые, но эффективные рекомендации, которые помогут сохранить жизнь вам и тем, кто находится с вами.

Простые меры предосторожности:

Не выходите на молодой лед, при слабых и непродолжительных морозах.

Относительно безопасным считается: для одного человека — лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее семи сантиметров, для оборудования катка — не меньше 10-12 сантиметров (массовое катание — 25 сантиметров). Большой компанией можно переправляться при толщине льда как минимум 15 сантиметров.

Не собирайтесь на льду группами, не подходите друг к другу ближе, чем на 3 метра.

Расстояние между лунками рыболовов должно быть минимум 5 — 6 метров. Нельзя делать при себе сразу несколько лунок.

Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток, во время тумана, дождя или метели. Если случится беда, вас сложно будет заметить тем, кто может оказать помощь или вызвать спасателей.

Не выходите на лед в одиночку. Оставайтесь в поле зрения тех, кто при необходимости сможет оказать вам помощь.

Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги — только палкой. Если на льду появляется хоть немного воды, слышны характерные потрескивания льда или появляются трещины, это свидетельствует о том, что под вами тонкий лед. Необходимо немедленно возвращаться тем же путем, которым и шли. При этом делать это скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч. Это позволит распределить массу тела на большую площадь льда.

Не употребляйте алкогольные напитки с целью согреться. Несмотря на обманчивое ощущение согревания, алкоголь приводит к увеличению потерь тепла организмом и повышает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, алкогольное опьянение приводит к неадекватному реагированию на опасность, очень часто становится причиной несчастных случаев на воде.

Стоит ходить по уже проложенной лыжне. Если таковых нет, внимательно планируйте маршрут, еще стоя на берегу.

Крепления лыж на льду расстегивайте, чтобы при необходимости быстро их сбросить.

Не набрасывайте на руки петли лыжных палок, чтобы в случае опасности легко их отбросить.

Рюкзак вешайте только на одно плечо, чтобы легко освободиться от его веса, если лед под вами провалится. Намокшая одежда и другие вещи в таких случаях очень быстро тянут вниз.

Не отходите далеко от берега. Где быстрее течение, там и лед тоньше. А быстрое течение (на Днепре в пределах Киева достигает 2 метров в секунду) неизбежно затягивает под лед. Именно поэтому спасти вас в экстренной ситуации будет сложнее.

Не приближайтесь к темным пятнам — это участки, где лед непрочный или есть выступающая вода. Кроме того, обходите покрытые снегом участки. Помните, что под толстым слоем снега лед всегда тоньше.

Не выходите на лед в местах, где поблизости могут быть сточные воды, в первую очередь теплые (с предприятий или заводов), где одна река впадает в другую, где река или ручей впадает в озеро и так далее.

Не приближайтесь к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, веточки, щепки, пузырьки и и прочее, где лед непрочный. Также опасно подходить близко (на расстояние меньше 10 метром) к берегу, понтонам, дебаркадерам, бортам пришвартованного водного транспорта, причалам, с которыми лед может неплотно соединяться. В таких местах бывают трещины и полости с воздухом. Кроме того, нельзя приближаться ближе, чем 100 метров к опорам мостов. Выше и ниже по течению всегда наблюдается высокая турбулентность воды. Лед там тоньше, из-за этого можно уйти на лед моментально.

Если из лунки вода начинает бить фонтаном, немедленно покиньте это место.

Не разрешайте детям выходить на лед без присмотра взрослых.

Катайтесь на коньках только в проверенных и подготовленных для этого местах.

Если вы провалились под лед: