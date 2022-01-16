Как не провалиться под лед и спастись, если это случилось
Новогодние праздники уже отгремели с плюсовой температурой. Как вдруг в столицу пришли ощутимые морозы, которые уже начали сковывать льдом реки и водоемы Киева.
Чтобы обезопасить себя, своих детей и близких от несчастных случаев, нужно знать элементарные правила безопасности поведения на льду. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на КП «Плесо».
Большинство рыболовов и родителей с детьми выходят на лед, когда температура ниже 0°C, думая «близко к берегу можно прогуляться, там безопасно». Но ситуация обстоит с точностью наоборот — лед может неплотно прилегать к берегу, также бывают трещины и полости с воздухом. В некоторых местах глубина составляет более двух метров даже рядом с берегом. Поэтому специалисты призывают людей не выходить на лед.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ НА ЛЬДУ
Из-за характерной для Украины нестабильной холодной погоды, лучше вообще обходить покрытые льдом реки, каналы, озера, пруды и другие водоемы. Даже сильные и длительные морозы не гарантируют безопасность на льду. Это подтверждают частые несчастные случаи. Если вы все-таки целенаправленно собрались побродить по замерзшим водоемам, запомните простые, но эффективные рекомендации, которые помогут сохранить жизнь вам и тем, кто находится с вами.
Простые меры предосторожности:
- Не выходите на молодой лед, при слабых и непродолжительных морозах.
- Относительно безопасным считается: для одного человека — лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее семи сантиметров, для оборудования катка — не меньше 10-12 сантиметров (массовое катание — 25 сантиметров). Большой компанией можно переправляться при толщине льда как минимум 15 сантиметров.
- Не собирайтесь на льду группами, не подходите друг к другу ближе, чем на 3 метра.
- Расстояние между лунками рыболовов должно быть минимум 5 — 6 метров. Нельзя делать при себе сразу несколько лунок.
- Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток, во время тумана, дождя или метели. Если случится беда, вас сложно будет заметить тем, кто может оказать помощь или вызвать спасателей.
- Не выходите на лед в одиночку. Оставайтесь в поле зрения тех, кто при необходимости сможет оказать вам помощь.
- Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги — только палкой. Если на льду появляется хоть немного воды, слышны характерные потрескивания льда или появляются трещины, это свидетельствует о том, что под вами тонкий лед. Необходимо немедленно возвращаться тем же путем, которым и шли. При этом делать это скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч. Это позволит распределить массу тела на большую площадь льда.
- Не употребляйте алкогольные напитки с целью согреться. Несмотря на обманчивое ощущение согревания, алкоголь приводит к увеличению потерь тепла организмом и повышает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, алкогольное опьянение приводит к неадекватному реагированию на опасность, очень часто становится причиной несчастных случаев на воде.
- Стоит ходить по уже проложенной лыжне. Если таковых нет, внимательно планируйте маршрут, еще стоя на берегу.
- Крепления лыж на льду расстегивайте, чтобы при необходимости быстро их сбросить.
- Не набрасывайте на руки петли лыжных палок, чтобы в случае опасности легко их отбросить.
- Рюкзак вешайте только на одно плечо, чтобы легко освободиться от его веса, если лед под вами провалится. Намокшая одежда и другие вещи в таких случаях очень быстро тянут вниз.
- Не отходите далеко от берега. Где быстрее течение, там и лед тоньше. А быстрое течение (на Днепре в пределах Киева достигает 2 метров в секунду) неизбежно затягивает под лед. Именно поэтому спасти вас в экстренной ситуации будет сложнее.
- Не приближайтесь к темным пятнам — это участки, где лед непрочный или есть выступающая вода. Кроме того, обходите покрытые снегом участки. Помните, что под толстым слоем снега лед всегда тоньше.
- Не выходите на лед в местах, где поблизости могут быть сточные воды, в первую очередь теплые (с предприятий или заводов), где одна река впадает в другую, где река или ручей впадает в озеро и так далее.
- Не приближайтесь к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, веточки, щепки, пузырьки и и прочее, где лед непрочный. Также опасно подходить близко (на расстояние меньше 10 метром) к берегу, понтонам, дебаркадерам, бортам пришвартованного водного транспорта, причалам, с которыми лед может неплотно соединяться. В таких местах бывают трещины и полости с воздухом. Кроме того, нельзя приближаться ближе, чем 100 метров к опорам мостов. Выше и ниже по течению всегда наблюдается высокая турбулентность воды. Лед там тоньше, из-за этого можно уйти на лед моментально.
- Если из лунки вода начинает бить фонтаном, немедленно покиньте это место.
- Не разрешайте детям выходить на лед без присмотра взрослых.
- Катайтесь на коньках только в проверенных и подготовленных для этого местах.
Если вы провалились под лед:
- В первую очередь старайтесь не паниковать и громко зовите на помощь.
- Не делайте энергичных, резких движений в воде, активность ускоряет охлаждения организма (двигаться необходимо в медленном темпе).
- Действуйте решительно. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. На голову приходится 50% потерь тепла.
- Когда человек резко оказывается в ледяной воде, мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая непроизвольные вдохи и выдох. Под водой, есть большой риск захлебнуться.
- Если мокрая одежда затянула под воду, когда к вам уже приближаются спасатели, старайтесь максимально задержать дыхание и оставаться четко под прорубью, не шевелясь в разные стороны. Так у водолазов будет гораздо больше шансов быстро найти вас в мутной воде и успеть спасти.
- Когда спасатели рядом, огромную роль играет организация процесса оказания помощи. Внимательно слушайте и четко выполняйте указания спасателей.