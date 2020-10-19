Каждый третий ПЦР-тест в мире не «видит» имеющийся у пациента «ковид» — глава Минздрава

В Украине уже около двух месяцев пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов. Врачи учитывают симптоматику.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы «Право на власть«, передает УНН.

По его словам, такой способ определения диагноза «внесен в стандарт».

«У нас уже 1,5-2 месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестирования. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарт. По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденному диагнозу COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека», — сказал Степанов.