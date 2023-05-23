В Білій Церкві 45-річна водійка «Mazda» скоїла наїзд на двох 7-річних дівчат на пішохідному переході

22 травня, по вулиці Сквирське шосе, 45-річна водійка “Mazda” скоїла наїзд на двох дітей, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переході.

В результаті аварії, у 7-річної дівчинки діагностували закритий перелом ноги. Інша дівчинка, такого ж віку, була доставлена до обласної лікарні, де по приїзду батьків від госпіталізації відмовилась.

Шановні водії! Закликаємо бути уважними за кермом. Пам’ятайте, необачність на дорозі може призвести до негативних наслідків!

Відділ комунікації поліції Київської області