В Білій Церкві 45-річна водійка «Mazda» скоїла наїзд на двох 7-річних дівчат на пішохідному переході

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22 травня, по вулиці Сквирське шосе, 45-річна водійка “Mazda” скоїла наїзд на двох дітей, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переході.

скоїла наїзд на двох малолітніх дівчат: поліцейські київщини розслідують аварію в білій церкві

В результаті аварії, у 7-річної дівчинки діагностували закритий перелом ноги. Інша дівчинка, такого ж віку, була доставлена до обласної лікарні, де по приїзду батьків від госпіталізації відмовилась.

скоїла наїзд на двох малолітніх дівчат: поліцейські київщини розслідують аварію в білій церкві

Шановні водії! Закликаємо бути уважними за кермом. Пам’ятайте, необачність на дорозі може призвести до негативних наслідків!

Відділ комунікації поліції Київської області

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