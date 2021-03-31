Киев вводит локдаун с 5 апреля

В Киеве с понедельника, 5 апреля, усиливают карантин — общественный транспорт, в том числе и метро, будет работать по спецпропускам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, с 5 апреля в столице закрывают все школы и детские сады, общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Заведения общественного питания, как и ранее, смогут работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Ограничения вводят, как минимум, до 16 апреля.

⚡️Київ запроваджує більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!

‼️З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

❗️Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

❗️Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

❗️Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

❗️Продуктові ярмарки ми припиняємо з 1 квітня.

❗️Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами.

‼️Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків.