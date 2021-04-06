Киевлянка приносила в квартиру животных и морила их голодом

Волонтеры спасли из ада на Троещине два десятка котов

В Киеве волонтеры обнаружили квартиру, где женщина содержала животных и практически не следила за ними. В соцсетях опубликовано видео, на котором видно запущенную квартиру. Из собственных источников сайту «Сегодня» стало известно, что упомянутая квартира находится на Троещине.

На видео, которое опубликовали на странице «Приют Ирины Добролюбовой» в Facebook, женщина рассказывает, что ее квартира находится сверху.

Там явно давно никто не убирал – пол устлан настилом коричневого цвета от кошачьих экскрементов.

«Это просто ужас. Моя квартира находится выше. Это просто кошмар, вся эта вонь и ужас. Мы вызывали сюда полицию, соседи писали жалобы, но никто не приехал«, – добавляет женщина за кадром.

В квартиру ранее было невозможно попасть – никто не открывал двери.

На видео слышно, как мяукают коты, а также в кадр попадает несколько кошачьих переносок.

На диване сидит женщина, которая обнимает двух животных. Она кричит кому-то: «Пошел вон! Закрой рот!»«. Скорей всего, это и есть хозяйка квартиры. Она ругается с мужчиной, который намеревался ударить женщину.

По информации волонтеров, женщина забирала животных в квартиру якобы, чтобы помочь им, но никакой помощи не оказывала. Так же отмечается, что волонтерам удалось спасти животных.

Всего удалось спасти 20 котов. Они истощены, и имеют явные проблемы со здоровьем.

Сейчас для них ищут новые семьи и просят жителей столицы взять по двое котов на передержку. Все красивенькие, ласковые, ручные, пока немножко страшненькие и не очень приятно пахнут, но это со временем исправится.

«Женщина с психическими расстройствами собирала породистых и просто красивых котов со всей Украины. Её никто и никогда не проверял, доступа в квартиру не было, поэтому точного количества загубленных кошачьих жизней мы не узнаем», – сообщается на странице приюта Ирины Добролюбовой.

В коммунальном предприятии «Киевская городская больница ветеринарной медицины» отмечают, что ранее к ним никто не обращался по поводу ненадлежащего содержания животных в этой квартире. Проверку обещают провести в ближайшее время.