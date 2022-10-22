У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські ногу та руку

У Новокодацькому районі Дніпра вранці 22 жовтня знайшли людські руку та ногу. Кінцівки лежали посеред трамвайної колії на вулиці Маяковського.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела.

При поверхневому огляді на частинах тіла виявлено механічні ушкодження неприродного характеру. Кому належать останки і як вони опинилися на трамвайному полотні, поки невідомо.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію, лісопосадку та покинуті будівлі неподалік, проте нічого не знайшли. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.