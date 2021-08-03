Версия про самоубийство не подходит: белорусский журналист о смерти Шишова

Смерть главы “Белорусского дома” Виталия Шишова, которого нашли повешенным сегодня утром, не может носить суицидальный характер. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил белорусский журналист Денис Станжи.

“Версия о самоубийстве здесь абсолютно не подходит, потому что сейчас идет очень активная подготовка, в том числе и в диаспоре, к годовщине 9 августа (начало протестов в Беларуси в связи с объявлением итогов президентских выборов и заявлении о победе Александра Лукашенко, — ред.). В Украине тоже планируется провести акцию, и привлечь общественное внимание… И он был одним из организаторов, и очень плотно участвовал. Предпосылок к этому не было”, — заявил Станжи.

По словам журналиста Шишов проживал в Украине больше года. Как сообщает “Белорусский дом”, переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Из-за смерти Шишова, акции к годовщине протестов в Беларуси пройдут с еще большим вовлечением общественности, добавил Станжи.

По информации “Белорусского дома”, за активистом велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции.

“Нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума”, — добавляют в организации

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Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском Доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром 3 августа Шишов найден повешенным сегодня в одном из киевских парков.