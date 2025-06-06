Кількість правопорушень з боку самокатників зросла в рази (статистика)
За перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати
У 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі. Як передає «Главком», про це повідомляє сервіс «Опендатабот».
Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних і чотири кримінальні справи. Для порівняння:торік було 64 адміністративні та сім кримінальних справ.
Ще по 17 тис. гривень штрафу отримали 17 людей за останні два роки. З них 15 кермували самокатом у стані алкогольного сп’яніння, ще двоє – наркотичного. Трьом людям заборонили керувати транспортними засобами протягом року.
Нагадаємо, у столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Про це йдеться у повідомленні Київської міської ради, інформує «Главком».
Зазначається, що питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.
Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.Tweet