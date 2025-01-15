Кількість вибухів газових балонів зростає: як уникнути трагедії у квартирі
Газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі
Кількість інцидентів з вибухами газових балонів зростає. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Також призвести до вибуху можуть наступні причини:
- Пошкодження герметичності балона або неправильне під’єднання до пальника.
- Використання поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Довге використання пальника або занадто великий посуд. Рекомендується використовувати посуд на одну порцію.
- Використання несертифікованих пальників та низькоякісних балонів.
Рятувальники нагадують, що газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі, використовувати його у приміщенні небезпечно. // ГлавкомTweet