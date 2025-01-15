Кількість вибухів газових балонів зростає: як уникнути трагедії у квартирі

Газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі

Кількість інцидентів з вибухами газових балонів зростає. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Як зазначають рятувальники, інциденти стаються через неправильне використання туристичних пальників та газових балонів до них. Однією з причин є зберігання газового балона на балконі: різкі температурні коливання можуть призвести до вибуху.

Також призвести до вибуху можуть наступні причини:

Пошкодження герметичності балона або неправильне під’єднання до пальника.

Використання поблизу легкозаймистих матеріалів.

Довге використання пальника або занадто великий посуд. Рекомендується використовувати посуд на одну порцію.

Використання несертифікованих пальників та низькоякісних балонів.

Рятувальники нагадують, що газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі, використовувати його у приміщенні небезпечно. // Главком