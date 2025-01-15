Кількість вибухів газових балонів зростає: як уникнути трагедії у квартирі

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Газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі

Кількість інцидентів з вибухами газових балонів зростає. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Також призвести до вибуху можуть наступні причини:

  • Пошкодження герметичності балона або неправильне під’єднання до пальника.
  • Використання поблизу легкозаймистих матеріалів.
  • Довге використання пальника або занадто великий посуд. Рекомендується використовувати посуд на одну порцію.
  • Використання несертифікованих пальників та низькоякісних балонів.

Рятувальники нагадують, що газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі, використовувати його у приміщенні небезпечно. // Главком

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