Київ обмежив в’їзд вантажівок через негоду

Раніше запровадити обмеження для вантажівок на дорогах столиці планувалося з 06:30 28 січня.

У зв’язку з погодними умовами з 00:00 28 січня почали діяти обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Раніше запровадити обмеження для вантажівок на дорогах столиці планувалося з 06:30 28 січня, але потім початок дії обмежень перенесли.

Причиною ухвалення такого рішення стала негода: укргідрометцентр прогнозує у Києві погіршення погодних умов. У четвер в столиці очікують снігопад, на дорогаx — ожеледицю.

У поліції очікують, що обмеження на дорогах дозволять мінімізувати затори та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

“Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту. Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані”, — попереджають правоохоронці.