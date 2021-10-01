«Газпром» припинив транзит газу в Угорщину через Україну

«Заявки на транзит не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік».

Сьогодні, 1 жовтня, російський газовий монополіст «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Про це повідомляє «Оператор ГТС України».

«Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через «Турецький потік».

З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

«Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Більш того, український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки. Монополізація газових маршрутов Газпромом, яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено», – зазначає гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM CEEnergy Ltd підписала з «Газпром експортом» дві угоди на поставку російського газу в Угорщину. Сумарний обсяг контрактів — до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного — 15 років. Газ буде йти в Угорщину через Сербію «Турецьким потоком» та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів — через Австрію.

У зв’язку з цим український «Оператор ГТС» попередив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або повністю припинитися.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало підписання контракту, назвавши його догоджанням Кремлю. У відповідь міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав позицію України «порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини». Угорське МЗС викликало посла України на розмову, українське міністерство відповідо дзеркально і викликало угорського посла.

Наслідки нового контракту наразі оцінює Єврокомісія. // LB.ua