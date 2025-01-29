Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади

На думку мера міста, новий очільник військової адміністрації загрожує самоврядуванню.

Мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського і поскаржився на спроби розбалансувати владу в столиці та знищити місцеве самоврядування. Ці спроби, ща його словами, вчиняє новий голова київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На думку столичного голови, поки президент займається питаннями війни, люди з оточення “невтомно займаються політичними інтригами”. У діях голови КМВА мер міста вбачає спроби перебрати на себе повноваження всіх столичних органів влади.

“Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду, навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання з оборони громадської безпеки і порядку, що свідчить про політичні мотиви такого призначення”, – вважає мер.

Кличко переконаний, що в Києві відбувається спроба втручання в господарську діяльність та блокування КМДА.

“Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи. Наприклад, розпорядження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об’єкти, відновлення інфраструктури та чимало іншого. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. У столиці є обраний мер, обрана громадою Київська міська рада – вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. У той же час новий голова КМВА намагається у порушення закону перебрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови, міської ради , районних адміністрацій”, – запевнив Кличко.

У таких діях Кличко вбачає узурпацію влади і просить президента як гаранта Конституції втрутитися.

КМВА і КМДА