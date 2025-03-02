Кого з українців можуть депортувати з Німеччини навіть під час війни

За порушення законодавства країни біженців можуть вислати додому.

Перебування в будь-якій країні, зокрема це стосується держав Євросоюзу, має бути законним навіть для біженців. Кожен, хто приїхав з України до Німеччини, рятуючись від війни, мав набути легального статусу перебування. За що можуть депортувати додому, навіть незважаючи на бойові дії – далі в матеріалі.

За що можуть депортувати з Німеччини в Україну

Німеччина – країна, яка з 24 лютого 2022 року прийняла найбільшу кількість українських громадян. Деякі з них отримали статус біженця, інші – тимчасовий захист за 24 параграфом. І ті, й інші зобов’язані дотримуватися законодавства країни, в якій перебувають, інакше їх можуть позбавити всіх благ і відправити додому.

Чи можуть депортувати в Україну під час війни? Так, у випадку особливо небезпечних порушників принцип “non-refoulement”, за якого людину не можна відправити назад у країну, де триває війна, не працює.

Мігранти мають знати, на якій підставі можуть депортувати з Німеччини, щоб не довелося збирати валізи. Отримати повідомлення про необхідність покинути країну можуть люди, які:

нелегально перетнули кордон або намагалися це зробити;

живуть у Німеччині з простроченою візою або ВНЖ;

порушили правила митниці;

живуть за підробленими документами;

включені до реєстру небажаних осіб;

були засуджені за злочини, карані за законами Німеччини позбавленням волі на 1 рік і більше;

перебувають у терористичних організаціях;

допомогли іншим людям незаконно приїхати в країну.

Крім того, депортації підлягають і особи, які стали загрозою для національної безпеки держави ЄС.

Кожен українець, який легально перетнув кордон із Німеччиною, має отримати про це довідку, а потім надати її міграційній службі. Якщо такого документа немає, це також може стати причиною депортації, до того ж безстрокової. Усі ті громадяни України, яким відмовили в отриманні статусу біженця або тимчасового захисту, мають право звернутися до суду і подати апеляцію. Весь період, поки триватиме розгляд заяви, українець має право залишатися в країні легально.

Як відбувається депортація з України

Важливо знати не тільки, за що можуть депортувати з Німеччини, а й як це робиться. Питаннями мігрантів і депортації людей займаються дві установи:

Ausländerbehörde.

BAMF

Перше – відомство, яке підпорядковується уряду федеральних земель, і займається виключно питаннями іноземців. Друге – вже служба з питань мігрантів і біженців федерального значення.

У більшості випадків рішення ухвалює саме перша організація, Ausländerbehörde, вони і видають, і виконують такі накази. Саме вона нестиме відповідальність за долю особи, щодо якої ухвалено рішення про депортацію. BAMF може взяти участь у процесі, тільки якщо необхідно вислати з країни особу, якій з тих чи інших причин відмовили в наданні притулку. // УНІАН