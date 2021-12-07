Количество погибших в ДТП с маршруткой под Черниговом возросло до 13

Страшное ДТП с участием грузовика и маршрутки под Черниговом унесло жизни, по предварительным данным, 13 человек, еще шестеро получили травмы, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

«В результате ДТП предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы», — сообщили в ГСЧС.

По данным службы автодорог в области, столкнулись грузовик DAF и маршрутка Mercedes Benz, которая двигалась в направлении Чернигова. Транспортные средства перегородили проезжую часть.

На момент аварии, как указано, покрытие автомобильной дороги было мокрое.

К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечено 30 человек и 13 единиц техники (в том числе автокран и тягач — КрАЗ).

По данным ГУНП в области, на месте аварии работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Полиция проводит необходимые следственные действия.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по участку автодороги перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня-Сновск-Березно и в обратном направлении.

«На время оформления ДТП объезд места аварии осуществлять по маршруту: по дороге Н-28 Чернигов — Городня — Сеньковка к Городне. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 до пгт Березна. В пгт Березна — выехать на дорогу Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч и двигаться в сторону Мены. Аналогично в обратном направлении», — добавили в САД в области.

Движение транспорта будет восстановлено после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.