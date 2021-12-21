Кому «можно» ездить пьяным за рулем: практика судов в Днепре и Киеве

В каких случаях суд может освободить от наказания – в материале Информатор Деньги.

По данным патрульной полиции Украины, за период с января по конец ноября 2021 года, в Украине произошло 170 тыс. 972 случаев ДТП. Это больше, чем за весь 2020-й год (в прошлом году патрульная полиция зафиксировала 168 тыс. 107 случаев).

По данным статистики, пьяные водители стали причиной 4570 случаев ДТП за 11 месяцев этого года. Тогда как за весь прошлый год нетрезвые водители спровоцировали 4522 происшествия.

По данным на конец ноября, в лидерах по количеству аварий на дорогах:

— Киев (41 тыс. 709 случаев на 30 ноября 2021 года);

— Киевская область (15 тыс. 645 случаев);

— Одесская область (15 тыс. 025 случаев);

— Днепропетровская область (13 тыс. 513 случаев).

Не все дела в судах заканчиваются штрафами и лишением прав. С помощью аналитического сервиса «Суд на долоні» можно выделить основные причины, почему суды освобождают от наказания водителей в Киеве и Днепропетровской области:

Нет свидетелей и видео с нагрудных камер. В декабре прошлого года водитель в Киеве вез детей на экскурсию. Но его остановил патруль и долго разбирался с документами. Потом вдруг речь пошла уже о состоянии алкогольного опьянения, но алкотестера под рукой не было и не было времени его привозить. В суд попал протокол о пьяном вождении без записи с нагрудных камер полиции и показаний свидетелей. Понятно, что суд закрыл дело из-за недостаточности доказательств.

Часто в протоколах патрульные не указывают, свидетелями какого происшествия были те, кто оставил свои показания. Это тоже является причиной закрыть дело.

Истечение срока. По разным причинам, протокол может оказаться в суде по истечении трех месяцев. Это тот срок, который отводит ч. 2 ст. 38 КУоАП на то, чтобы виновный получил свое наказание. Если прошло больше трех месяцев, то суд уже ничего сделать не сможет.

К тому же, если суд не получил подтверждения, что водитель знает о месте и времени рассмотрения протокола, дело так же могут закрыть.

У алкотестера закончился срок госрегистрации. Частая и распространенная причина, которой пользуются адвокаты в судах. Если алкотестер не имеет актуальной сертификации, то суд не станет рассматривать протокол.

Если видеозапись полицейских неполная. В январе 2020 года в Киеве патрульные остановили водителя, так как подозревали, что тот «под наркотиками». Но до суда дошли только 40 секунд видео с нагрудных камер, на котором мало что можно было понять. Суд дело закрыл.

Водитель подписал протокол под давлением. Суд может закрыть дело, если сказать в суде, что протокол подписан под давлением. Так, в феврале 2020 года водителя в Борисполе Киевской области водителя остановили и предложили поехать в больницу. Водитель «согласился пройти осмотр, сел в полицейский автомобиль. В больнице его заставили за его же средства приобрести в аптеке необходимый тест. Суд обращает внимание на то, что в течение всего общения с водителем полицейский неоднократно запугивал его тем, что у него заберут автомобиль, психологически давил и заставлял отказаться от прохождения медицинского осмотра. В результате такого психологического давления и неоднократно высказанных угроз водитель отказался от прохождения освидетельствования». Водитель считает, что виновным его сделали под давлением. Суд обратил на это внимание и дело закрыл.

Сотрудники возьмут на поруки. Для этого нужно признать вину и искренне раскаяться. Можно еще добавить, что машина – это единственный источник дохода. Так, в июне прошлого года в Днепре патруль остановил водителя, и Драгер показал 1,9 промилле. Патрульные составили протокол идеально, и единственный выход был – раскаяться и попросить сильно не наказывать. Водитель так и сделал, и суд передал материалы дела на рассмотрение трудового коллектива.

Если вы работаете водителем, но при этом употребляете за рулем. Удивительно, но суд может закрыть дело даже если в больнице подтвердили – водитель употреблял наркотики. В феврале прошлого года в Кривом Роге патрульные остановили авто, и врачи подтвердили, что водитель употреблял метамфетамин. Тот свою вину признал, сказал, что вождение – это единственный источник доходов. А еще он заявил, что «принимал участие в антитеррористической операции и награжден знаком отличия Президента Украины». Суд это учел и водителя от ответственности освободил. А материалы передал на рассмотрение трудовому коллективу.

Ирина Логуш