В Днепре мужчина возле здания ОГА в знак протеста вонзил себе нож в живот

В четверг, 17 сентября, в Днепре мужчина попытался зарезать себя возле здания Днепропетровской областной государственной администрации.

Как сообщает в своем Facebook очевидец произошедшего Дмитрий Кошка, инцидент произошел в центре Днепра, возле здания Днепропетровской ОГА.

Мужчина вонзил себе в живот нож прямо на глазах у многочисленных прохожих. Очевидцы утверждают, что он пытался зарезаться, протестуя таким образом против политики руководства государства.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, оказала неудавшемуся самоубийце первую помощь и погрузила его в скорую помощь. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»