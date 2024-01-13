Конотопські поліцейські вилучили дітей з сім’ї через невиконання батьками своїх обов’язків

У Кролевці троє малолітніх дітей піклувались про себе самі, а батьки тим часом займались своїми власними справами. Правоохоронці вилучили дітей з неблагонадійної родини та помістили в заклад охорони здоров’я.

Вчора до Конотопського районного відділу поліції звернулись представники служби у справах дітей та повідомили, що під час чергової перевірки сім’ї, що опинилась в складних життєвих обставинах, виявили залишених без нагляду малолітніх дітей. Правоохоронці негайно направились за місцем мешкання родини, аби перевірити інформацію.

Коли інспектори сектору ювенальної превенції прибули до будинку, то виявили трьох малолітніх дітей. Дівчатка 13-ти і 10-ти років, а також півторарічний хлопчик знаходились вдома самі. Старші діти повідомили, що батьки пішли декілька днів тому, і досі їх не було. Також, вони розповіли, що такі випадки є дуже частими, через що їм доводиться доглядати за молодшим братом.

При огляді будинку інспектори виявили грубі порушення санітарних умов проживання: кімнати будинку завалені сміттям, меблі одяг та постільна білизна в жахливому стані, окрім того в приміщенні був стійкий неприємний запах.

Поліцейські задокументували усе побачене та вилучили дітей з неблагонадійної родини, помістивши їх до закладу охорони здоров’я на обстеження.

На даний час вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Сумської області