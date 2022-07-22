Корбан не може в’їхати в Україну. У нього забрали паспорт

Геннадій Корбан не може в’їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна .

За словами Корбана, він спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область). У нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

“В результаті я не можу тепер в’їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по “Дії”, ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, – ред.)”, – сказав Корбан.

Водночас джерело РБК-Україна у правоохоронних структурах підтвердило, що внутрішній та закордонний паспорти Геннадія Корбана не дійсні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна повідомив, що не володіє інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами.

“Розголошення такої інформації заборонено законодавством. Під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”, – заявив він.