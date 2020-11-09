Коронавирус добрался до Зеленского
После сообщений о вспышке коронавируса в Офисе президента и сам Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19. В связи с этим глава государства самоизолировался.
Об этом он написал в соцсети, отметив, что продолжит работать, невзирая на повышенную температуру.
«Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Мы будем сообщать о состоянии Президента и работников Офиса», — говорится в сообщении. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»