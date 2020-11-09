Коронавирус добрался до Зеленского

После сообщений о вспышке коронавируса в Офисе президента и сам Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19. В связи с этим глава государства самоизолировался.

Об этом он написал в соцсети, отметив, что продолжит работать, невзирая на повышенную температуру.

В свою очередь в Офисе президента отметили , что заместитель главы Офиса Юлия Ковалив получила отрицательный тест и возвращается к работе.