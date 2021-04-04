На Львівщині патрульні затримали авто з малолітніми «водіями» та батьком-хабарником

Сьогодні вдень екіпаж патрульної поліції 3-го батальйону, виїжджаючи на перехрестя вулиць Роксоляни-Білогорща, побачив за кермом автомобіля Mazda хлопця. Він їхав назустріч патрульним.

Патрульні одразу розвернулися і наздогнали автомобіль та зупинили.

За кермом сидів 13-річний хлопець, а з пасажирського місця вийшов 24-річний знайомий сім’ї, який почав переконувати, що патрульним усе здалося.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Останній отримав постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Штраф — 3400 гривень.

У другому випадку керманич був ще молодшим. На вулиці Любінській, о 15 годині 30 хвилин, патрульні побачили автомобіль ВАЗ-2107, за кермом якого їхала дитина.

Виявилося, що водієві нещодавно виповнилося 10 років. Поруч сидів його тато. 55-річний львів’янин довго не думаючи, почав пропонувати неправомірну вигоду поліцейським у розмірі 500 гривень, за непритягнення до адміністративної відповідальності. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність і він начебто заспокоївся.

Під час розгляду справи, батько почув величину штрафу і вирішив потроїти пропозицію (1500 гривень). Поліцейські одразу викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°1Львівського районного управління поліції.

Порушник отримав постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Зазначимо, що за два перших місяці 2021 року в ДТП на Львівщині травмувалося двоє неповнолітніх керманичів. // Діло