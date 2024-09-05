У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі

Причиною загорання нібито став спалах ємностей із машинним маслом

У Росії зайнялась масштабна пожежа на заводі «Пластик» в Тульській області. Про це повідомляють росЗМІ.

Площа загоряння – близько 1500 кв. метрів, пожежники досі не можуть впоратися із вогнем. За попередніми даними, горить цех заводу, що будується.

Причиною пожежі на заводі «Пластик» в Узловій нібито став спалах ємностей із машинним маслом. Очевидці повідомляють про сильний запах пластику.

У Росії зайнялась масштабна пожежа на заводі “Пластик” в Тульській області pic.twitter.com/f5pMqyuEFP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

Постраждалих та небезпеки переходу пожежі на житлові будівлі нібито немає, повідомили у російському відомстві. За дорученням губернатора Дмитра Міляєва на місце виїхав міністр з регіональної безпеки Сергій Косов.

Відкрите акціонерне товариство «Пластик» – російське хімічне підприємство у місті Узлова Тульської області. Одне із містоутворюючих підприємств міста. // Главком