У границы с Румынией обнаружили тело 19-летнего пограничника
В Черновицкой области вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело 19-летнего военнослужащего.
Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.
“В пятницу, недалеко от украинско-румынской границы, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов. Также на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования», — сообщил Бровко.
Пока относительно смерти военнослужащего ведется следствие.Tweet