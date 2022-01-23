У границы с Румынией обнаружили тело 19-летнего пограничника

В Черновицкой области вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело 19-летнего военнослужащего.

Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

“В пятницу, недалеко от украинско-румынской границы, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов. Также на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования», — сообщил Бровко.

Пока относительно смерти военнослужащего ведется следствие.