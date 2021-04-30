В Чернигове от отравления грибами умерла 5-летняя девочка. Ее сестра и двое братьев – в реанимации

В Чернигове сегодня утром в областной детской больнице из-за отравления грибами умерла 5-летняя девочка из многодетной семьи.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской областной детской больнице.

По информации медиков, двое из четырех детей этой семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии – это 5-летняя девочка и ее 7-месячный брат. Девочка на момент госпитализации находилась в коме в результате тяжелого отравления, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, однако спасти не удалось – у нее отказали внутренние органы.

Медики указывают, что детям до 14 лет вообще не рекомендуется употреблять в пищу грибы, а в этом случае, несмотря на тяжесть отравления, речь идет о ядовитых грибах.

Отмечается, что трое других детей (7 месяцев, 3 и 6 лет) остаются в реанимации. Их состояние — тяжелое.

Отравления четырех детей грибами на Черниговщине: что известно