В Марганце в результате пожара погибли двое детей

Мать оставила своих детей одних и ушла пить.

За злостное невыполнение родительских обязанностей и гибель детей в пожаре арестовали жительницу города Марганец. Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 28 ноября 2020 года в Марганце. Как выяснили правоохранители, женщина оставила 4-летнего и годовалого малышей одних в квартире, включила электрообогреватель, закрыла двери на ключ и ушла употреблять спиртные напитки. Из-за неисправной проводки случился пожар, в результате которого погибли дети.

Женщине вручили сообщение о подозрении по ст. 166 УК Украины. После оглашения подозрения 38-летняя женщина начала скрываться от следствия.

Оказалось, она и ранее находилась на учете в полиции, привлекалась к административной ответственности и были лишена родительских прав касательно старших детей.

Полицейские разыскали женщину в Киеве и задержали ее.