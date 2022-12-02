У Києві зростає кількість пожеж через недотримання правил безпеки при користуванні газовими приладами

За останні тижні зросла кількість пожеж, зокрема у житловому секторі. Сумна статистика є результатом того, що рятуючись від холоду та через в​ідключення електроенергії, деякі кияни не дотримуються важливих правил безпеки.

“Київгаз” закликає киян дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими приладами, передає Інформатор.

Правила при користуванні газовими приладами, щоб не наражати на небезпеку себе та сусідів:

користуватися лише справним газовим обладнанняv: якщо запідозрили несправність – викликати майстра

наглядати за працюючими газовими приладами й стежити за кольором полум’я на пальниках – він має бути синім або фіолетовим, а жовте полум’я – ознака неповного згоряння газу

вчасно перевіряти димоходи і вентиляційні канали на справність і обов’язково стежити за наявністю тяги в них

не користуватися електровитяжкою у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід

у жодному разі не залишати поряд з газовою плитою, котлом легкозаймисті предмети та матеріали (одяг, папір тощо)

використовувати газові прилади за призначенням: зокрема не ігнорувати те, що газова плита призначена для приготування їжі, а не обігріву приміщення.

При виявленні в приміщенні запаху газу потрібно негайно вимкнути газові прилади, відкрити вікна, залишити приміщення та зателефонувати 104.

Також нагадуємо, що заборонено використовувати індивідуальні газобалонні установки всередині житлових будинків, які вищі двох поверхів.

Протягом 10 місяців 2022 року аварійна газова служба АТ «Київгаз» виконала понад 9,3 тисяч заявок. Головне завдання служби – швидко локалізувати й ліквідувати аварійні випадки, щоб забезпечити надійне газопостачання. Аварійна газова служба працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Для виклику служби, якщо відчули запах газу чи стали свідком пошкодження газової мережі, телефонуйте 104.