Житель Тернопільщини знайшов мертвого сина у старому авто

Впродовж двох днів житель одного із сіл Гусятинського району намагався самостійно встановити місце знаходження тридцятисемирічного сина.

Знайшов його мертвим 26 листопада в кабіні закинутого вантажного автомобіля «ГАЗ».



На місце події чоловік одразу викликав поліцію. При попередньому огляді слідів насильницької смерті експерт на тілі не виявив.

Відомо, що загиблий зловживав спиртними напоями. Причина смерті буде відома після розтину. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області