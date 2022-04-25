За минулі вихідні на автодорогах Львівщини у ДТП п’ятеро осіб загинули, двоє травмовані (фото, відео)

Поліцейські Львівщини закликають водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху. Бережіть своє життя та здоров’я!

За 23-24 квітня на автодорогах Львівської області сталися чотири дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких п’ятеро людей загинули, двоє травмовані.

Так, 23 квітня, близько 10.00, на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Новий Милятин Золочівського району водій автомобіля «Шкода Октавія», 41-річний мешканець Рівного, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Фольксваґен» під керуванням 41-річного мешканця одного з сіл Червоноградського району. Внаслідок ДТП від отриманих травм обидва водії та пасажир «Фольксваґена», 42-річний мешканець Київської області, загинули на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Ще одна ДТП сталася 23 квітня о 22.20 на автодорозі сполученням «Червоноград-Броди» біля міста Радехів Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хонда», 32-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі територіального відділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

24 квітня, близько 17.30, у селі Реклинець Червоноградського району відбулося зіткнення між автомобілем «Хюндай» під керуванням 25-річного жителя одного з сіл Золочівського району та мотоциклом «Viper», яким керував 25-річний мешканець Червонограда. Внаслідок ДТП пасажир мотоцикла загинув на місці події, мотоцикліста з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Встановлено, що на момент ДТП водій мотоцикла перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліція Львівщини закликає – будьте уважні та обережні на дорогах і не керуйте транспортними засобами у стані сп’яніння!

Відділ комунікації поліції Львівської області