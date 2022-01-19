В Киеве во время пожара в бытовке погибла женщина

В среду, 19 января, во время пожара в Соломенском районе погибла женщина. И удалось спасти мужчину с многочисленными ожогами и отравлением продуктами горения.

В 03:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем по ул. Западной, 4 в Соломенском районе столицы, передает Информатор со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в бытовке, размером 3х5 м. Пожарные сразу же приступили к ликвидации пожара. Во время тушения возгорания бойцы обнаружили тело женского пола 1980 года рождения. Кроме того, спасатели передали врачам мужчину 1970 года рождения с предварительным диагнозом – ожоги головы и верхних конечностей, госпитализированы в ожоговый центр.

В 04:12 спасатели локализовали пожар на площади 15 кв.м, и в 04:28 ликвидировали.

На месте происшествия были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.