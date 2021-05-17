В Івано-Франківську тіла двох чоловіків знайшли у шахті ліфта

Тіла направлено на проведення експертизи для остаточного встановлення причин смерті.



В Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини смерті двох чоловіків, тіла який виявили в ліфтовій шахті недобудови.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Згідно з інформацією, 17 травня близько 4:30 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що по вулиці Надрічна в ліфтовій шахті об’єкта незавершеного будівництва виявив тіло людини.

У ході проведення огляду місця події поліцейські виявили два тіла чоловічої статі.

«На цей час встановлено, що потерпілі – 1975 та 1986 року народження, жителі Івано-Франківська», – йдеться у повідомленні.

Тіла направлено на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причин смерті.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, ретельний огляд місця вчиненого злочину, відпрацьовують прилеглу територію з метою встановлення можливих свідків, очевидців події та переглядають відео з камер спостереження. // Діло