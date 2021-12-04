В Україні зафіксовано 13 206 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 3 грудня зафіксовано 13 206 нових випадків зараження COVID-19. . З них дітей – 1 196, медпрацівників – 200.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За минулу добу в Україні:
госпіталізовано – 2 764 особи;
летальних випадків – 436;
одужало – 22 765 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 490 855 осіб;
одужало – 3 041 385 осіб;
летальних випадків – 88 002;
проведено тестувань – 16 051 772.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей. З них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.