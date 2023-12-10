На Одещині 12-річний хлопчик загинув, упавши в колодязь

Його у непритомному стані витяг з колодязя батько. Дитина померла до приїзду “швидкої”.

Поліцейські попередньо встановили, що 12-річний мешканець одного з сіл Балтської територіальної громади пішов по воду до криниці, що розташована на території домогосподарства. Там хлопчик підсковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю.

Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого. Але до приїзду лікарів постраждалий помер. Причина смерті дитини буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Подільське районне управління поліції Одещини