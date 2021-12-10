В Днепре разыскивают 13-летнюю девочку (фото)

В Днепре разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю Диану Николаенко, которая вышла из дома в АНД районе ближе к вечеру 9 декабря и с тех пор о ней ничего не известно.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Пропавшая девочка вышла из дома на Донецком шоссе около 17:00 9 декабря. По настоящее время ее местопребывание не известно и на связь она не выходит.

Приметы пропавшей школьницы: на вид 13-14 лет, рост около 150 сантиметров, тело худощавого телосложения, волосы темного цвета, прическа до плеч, глаза карие.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дианы Николаенко, сообщить об этом в полицию по телефонам 102, 097-2661772.