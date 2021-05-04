Кривом Роге у подъезда обнаружили окровавленное тело женщины

3 мая в Саксаганском районе бригаду скорой неотложной помощи вызвали на улицу Космонавтов. По приезду медики обнаружили уже бездыханное тело горожанки. По предварительной информации известно, что женщина могла совершить самоубийство. На место происшествия вызвали правоохранителей.

3 мая около 06:40 утра на улице Космонавтов, что в Саксаганском районе, фельдшер «скорой» выявил труп. Предварительно известно, что найденная женщина не имела определённого места жительства, обычно ночевала на лавочке. Труп был весь в крови, а на асфальте виднелся кровавый след – горожанка ползла от одного подъезда к другому. Тело лежало лицом вниз.

Из собственных источников «Первому Городскому» стало известно, что женщина совершила суицид. Она якобы перерезала себе запястье. На место происшествия вызвали полицейских для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Обновлено: Женщина несколько месяцев жила в квартире с местным жителем. После расставания с ним она переехала в жилище своего нового сожителя. По словам знавших эту пару, они часто злоупотребляли алкоголем. Предварительно, женщина перерезала вены на руке, находясь у шестого подъезда, добралась к седьмому, села на лавку и спустя время упала с неё на асфальт.

Её сожитель отлучался утром в аптеку за боярышником, когда возвращался домой, увидел экипаж патрульных и бездыханное тело сожительнице у скамейки.

Умершей примерно 50 лет, у женщины есть сын, который проживает в Кривом Роге. В последнее время находилась в подавленном состоянии. Употребляла ли алкоголь перед смертью – предстоит выяснить правоохранителям.