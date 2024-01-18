Румуни заблокували ще один пункт пропуску через кордон для українських вантажівок
Окрім цього, блокування руху вантажівок продовжується ще на двох ПП.
На території Румунії протестувальники заблокували ще один пункт пропуску, рух вантажівок через ПП “Дякове” ускладнено, інформує Державна прикордонна служба України в Telegram.
“О 10:30 Прикордонна поліція Румунії повідомила про блокування представниками агросектору та автоперевізниками напрямку перед пунктом пропуску «Халмеу», що навпроти українського «Дякове» в Закарпатській області”, – йдеться в повідомленні.
Орієнтована тривалість та причини блокування поки невідомі.
Зазначається, що в звичайному режимі здійснюється пропуск легкових автомобілів та автобусів.
Нагадаємо, на румунсько-українському кордоні перевізники і фермери 13 січня організували блокаду на пункті пропуску “Сірет-Порубне”, а наступного дня – на ПП “Вікову-де-Сус-Красноїльськ”.