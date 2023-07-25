У Тернополі поліцейський намагався накласти на себе руки: начальник поліції прокоментував ситуацію

У Тернополі працівник поліції в приміщенні Тернопільського міського управління намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив у себе з табельної зброї. Колеги знайшли його з пораненням і викликали швидку медичну допомогу. Наразі поліцейський перебуває у вкрай важкому стані, за його життя борються лікарі.

Про це повідомляє Файне місто.

Випадок стався сьогодні вранці, 24 липня. 21-річний офіцер, оперативний працівник, заступаючи на чергування, отримав вранці табельну зброю. Після цього чоловік зачинився в кабінеті і вистрілив у себе.

На сьогоднішньому брифінгу поліції Тернопільщини щодо операції “Акциз” начальник поліції Сергій Зюбаненко прокоментував цю ситуацію.

Працівник кримінальної поліції заступав на службу, отримав вогнепальну табельну зброю та намагався скоїти суїцид. Мною буде дана принципова оцінка, коли ми вивчимо всі обставини, які до цього призвели. Ніхто замовчувати нічого не буде. Зараз основне – це життя людини, за його життя борються лікарі. Зараз ми надаємо максимальну допомогу, яку можемо надати для того, щоб врятувати життя.

Не дам спекулювати на цій тематиці тому, що це життя людини. Чому так сталось – ми дамо оцінку, коли вивчимо всі обставини. Цим займаються зараз ДБР, прокуратура. Ми надаємо допомогу цьому, щоб з обставинами розібрались якомога швидше і прозоро, щоб нічого не замовчували, — каже про цей випадок нацальник поліції Тернопільщини.

Наразі обставини, за яких трапилась трагедія, з’ясовують слідчі ДБР і прокуратура.