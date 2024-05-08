Зловживаючи службовим становищем, бухгалтер заволодів ₴3,3 млн.

Маючи доступ до відомостей про банківські рахунки підприємств, підозрюваний розпоряджався грошовими коштами на свою користь. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясували, що посадовець майже пів року здійснював фіктивні фінансові операції від імені підприємств. За допомогою кваліфікованого електронного підпису бухгалтер безпідставно формував платіжні інструкції та вносив відомості про перерахунок грошових коштів на інші рахунки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31-річний чоловік створював від імені підприємства замовлення в одному з гіпермаркетів, а потім оплачував товар за рахунок організації. У такий спосіб за чужі кошти підозрюваний придбав собі побутову техніку.

Окрім того, займаючи посаду бухгалтера на підприємстві, він запропонував іншій фізичній особі-підприємцю свої послуги як фахівця бухгалтерського обліку. Підозрюваний увійшов у довіру до директорки підприємства та отримав дозвіл на формування платіжних доручень від її мені. Маючи доступ до фінансового рахунку підприємства, чоловік безпідставно вивів гроші на інший рахунок, заволодівши майже 200 тисячами гривень.

Свою злочину діяльність чоловік здійснював з травня по жовтень 2023 року. Впродовж цього часу він заволодів понад 3,3 млн гривень.

Слідчі міста Дніпра, за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція тяжчої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції