Психотропи у дитячому одязі: поліцейські попередили розповсюдження 22-річним жителем Болградського району партії PVP

У молодика вилучили заборонені в обігу речовини, які він спакував у пакети з речами і мав збути «клієнтам». Наркоділка затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили правопорушника у комендантську годину на одній з вулиць міста Арциз поліцейські, які здійснювали патрулювання. У молодика виявили вісім пакетів, всередині яких знаходився дитячий одяг, а в ньому приховані зіп-пакетики із забороненою в обігу особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Викликані на місце події слідчі перевірили наркотичний вміст вилученої речовини експрес-тестом. Її загальна вага склала близько 150 грамів.

В орендованій квартирі фігуранта поліцейські провели невідкладний обшук, в ході якого вилучили ще низку речових доказів, які підтверджують його протиправну діяльність. Зокрема, обладнання та матеріали для фасування й пакування психотропів, мобільний телефон з інформацією, що має інтерес для слідства.

Усі речовини слідчі скерували на експертне дослідження для підтвердження походження та встановлення точної ваги.

Поліцейські встановили, що партію психотропної речовини молодик замовив у невстановленої наразі особи через один із месенджерів з метою подальшого збуту. Замаскований «товар» зловмисник ніс саме для відправки «клієнтам».

Як повідомив начальник Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов, за наявності тих доказів, які вже зібрані, слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Канал постачання психотропної речовини затриманому поліцейські встановлюватимуть у ході подальшого слідства.

Відділення поліції № 1 Болградського районного відділу поліції