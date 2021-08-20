Аферисты заставляли продавцов б/у ноутбуков добровольно отдавать им свои устройства

Молодой человек из Харькова разработал мошеннический сценарий, который позволял ему безвозмездно завладеть чужой компьютерной техникой и заработать на этом, сдав ее в ломбард. Для осуществления данной схемы ему требовалась помощь, поэтому он посвятил в свой замысел приятеля и предложил сыграть отведенную ему роль пособника, за долю в преступном предприятии.

Суть аферы заключалась в следующем: организатор находил в интернете объявления о продаже бывших в употреблении ноутбуков и связывался с их владельцами. Выразив интерес и готовность приобрести компьютерную технику, молодой человек озвучивал свое условие: прежде чем сделать покупку, он просил провести диагностику ноутбука, чтобы убедиться в его работоспособности.

Владельцы техники, уверенные в исправном техническом состоянии своих компьютеров, соглашались на это и приносили их в условленное место, на верхнем этаже одного из торговых центров Харькова. Там их ждал второй молодой человек, задача которого была выдавать себя за сотрудника сервисного центра компании «Киевстар», в подтверждение чего он носил на груди соответствующий бейдж.

Сдав ноутбук на «диагностику», продавец и «покупатель» расходились ждать ее результатов, а подельник, выдававший себя за сотрудника сервисного центра, покидал место преступления с ноутбуком. После этого он отправлялся сдавать компьютер в ломбард, а вырученные деньги делил с изобретателем схемы.

В ходе расследования, правоохранители обнаружили заявления по нескольким идентичным инцидентам, которые были объединены в одно производство. Согласно материалам дела № 12017220060000530 ЕРДР, аферисты успели незаконно завладеть тремя ноутбуками, на общую сумму более 2 тысяч долларов.

Некоторое время молодые люди игнорировали судебные заседания, пока их не доставили туда под конвоем. Там они признали свою вину и размер причиненного потерпевшим ущерба, заработав приговор по статье 190 УКУ, ч. 2 (мошенничество, совершенное повторно) в виде 3 лет лишения свободы.

Ввиду отсутствия криминальной предыстории, реальный срок был заменен 2 годами испытательного, при условии, что за это время подсудимые не совершат новых преступлений. Помимо этого, на них возложили обязанность возместить причиненный потерпевшим ущерб, а также оплатить судебные расходы. // internetua.com