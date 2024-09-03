Заступник начальника локомотивного ДЕПО Миколаєва вимагав та отримав хабар від підлегли

30 тисяч гривень щомісячно керівник вимагав від провідників пасажирських вагонів приміських перевезень, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні. Фігурант обіцяв не втручатись у роботу та не звільняти підлеглих у разі виявлення порушень у діяльності. Нині зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Викрили та припинили злочинну діяльність посадовця слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що з лютого 40-річний заступник начальника локомотивного ДЕПО Миколаєва отримував щомісячно неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч гривень від своїх підлеглих. Чоловік обіцяв створити сприятливі умови праці, які полягали у непроведенні ним цільових та раптових перевірок, у тому числі забезпечення позитивного результату під час проведення атестації працівників та виконанню ними плану виручки від продажу квитків у потягах приміського сполучення.

Зловмисника правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання хабара.

Нині фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди».

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області