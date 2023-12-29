За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані і заощадження українців та іноземних громадян.

Ця спецоперація є частиною системної роботи СБУ з протидії російським спецслужбам, які всіма способами намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі.

Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт «ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись» або «допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій».

Крім того, викриті call-центри діяли під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, у тому числі паспортні відомості, номери телефонів тощо.

У подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів.

Під час обшуків у call-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявлено понад 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 call-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

Так, на Вінниччині:

кіберфахівці СБУ ліквідували масштабний call-центр, який діяв в одній із виправних установ області. Незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за колонією, причетний до російського криміналітету.

«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України.

Майже 30 в’язнів тюрми обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Наразі 10 із фігурантів повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу, серед них:

⁠ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

⁠⁠ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

На Дніпропетровщині:

знешкоджено злочинну організацію, учасники якої збирали відомості про полонених воїнів ЗСУ, а потім виманювали гроші у їхніх родичів.

За різні «суми» фігуранти обіцяли допомогти з поверненням додому українських захисників.

У результаті комплексних заходів, затримано сімох учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру і взято під варту.

У Черкаській області:

затримано організатора місцевого call-центру, який працював на підсанкційну компанію «Яндекс». До підпільної діяльності він залучив до 30 місцевих жителів.

Фігуранти віддалено надавали диспетчерські послуги таксопаркам «Яндекс-таксі» в одній із країн Центральної Азії.

Встановлено, що протягом 2023 року нелегальний бізнес дозволив перерахувати до бюджету рф понад 1 млн у доларовому еквіваленті.

За всіма викритими фактами тривають розслідування, щоб встановити всі обставини злочинів та притягнути винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України