У столиці судитимуть пособника окупантів

Зловмисник активно підтримував проросійський рух та публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України. Поліцейські довели причетність чоловіка до протиправної діяльності, а суд обрав йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк на 10 років.

Нагадаємо, що у березні цього року співробітники Солом’янського управління поліції зупинили 49-річного киянина для перевірки та оглянувши мобільний телефон з’ясували, що чоловік перебуває в телеграм-каналах проросійської спрямованості та заперечує агресивне вторгнення росії на територію держави. Окрім цього, правопорушник надавав представникам країни-агресора персональні дані громадян, які мають патріотичну українську позицію.

Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили пристрій для проведення слідчих дій. Зібравши усі необхідні докази, дізнавач Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

На даний час працівники поліції завершили досудове розслідування та направили в суд матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом для розгляду справи по суті. Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві, чоловіку за вчинення колабораційної діяльності обрали покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк на 10 років.

Відділ комунікації поліції Києва