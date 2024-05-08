Жителя Хмельницького району засуджено до 9 років ув’язнення за умисне вбивство

34-річний підозрюваний прийшов у гості до знайомого, де до смерті побив його. Суд визнав чоловіка винним за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України й призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася 24 листопада 2022 року в селі Гелетинці Гвардійської територіальної громади. Під час сумісного розпивання спиртного між двома знайомими виник конфлікт, під час якого 34-річний чоловік завдав своєму опоненту численних тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 37-річний господар дому помер на місці події.

Тіло постраждалого сусіди знайшли 2 грудня і одразу ж викликали поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького районного управління. Тієї ж доби правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився односельчанин потерпілого, якого поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. За скоєне він проведе за гратами 9 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області