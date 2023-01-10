За незаконне полювання на території природно-заповідного фонду Київщини судитимуть двох чоловіків

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом незаконного полювання на території природно – заповідного фонду (ч. 2 ст. 248 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2022 року двоє чоловіків незаконно полювали на території орнітологічного заказника місцевого значення урочище «В’язове», розташованого у заплавних лісах на лівому березі Канівського водосховища у Бориспільському районі.

Попри заборону полювання під час воєнного стану та за відсутності відповідного дозволу, обвинувачені вбили з рушниці самця плямистого оленя. В подальшому браконьєри розчленували його тушу та намагалися вивезти її на власному авто.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура