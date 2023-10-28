Помічника нардепа, який корегував російські удари по Дружківці посадили на 12 років

Дружківський міський суд Донецької області визнав Олександра Добродомова винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 жовтня.

За версією обвинувачення, у 2022 році співробітники ФСБ РФ поставили завдання громадянину України, який тимчасово перебував у Росії, підібрати учасників для агентурної мережі з метою передачі інформації про позиції підрозділів ЗСУ на лінії розмежування в Донецькій та Харківській областях.

У вересні минулого року до цієї мережі як виконавець був залучений Добродомов, який проживав у місті Дружківка Донецької області. Цей чоловік був помічником народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Валерія Гнатенка, який раніше був мером Дружківки.

Добродомов знайшов собі спільника, який погодився возити його на власному автомобілі по місту. Під час цих поїздок зловмисник знімав місця розташування техніки і особового складу Збройних сил України.

18 листопада 2022-го Добродомов надіслав своєму кураторові 17 повідомлень із конкретизацією місць дислокації ЗСУ з наданням фрагментів карти і координатами. Він назвав «пріоритетними цілями» місцеву загальноосвіт не б школу, станцію техобслуговування автомобілів і залізничний міст, що веде до глиняних рудників та платформи Рудоуправління.

1 грудня Добродомов написав про переміщення двох колон РСЗВ «Град» із автомобілями забезпечення у місто Краматорськ.

2 січня обвинувачений повідомив про влучання у склад металобрухту, супроводивши це зображенням карти міста Дружківка і порадивши нанести удар по залізничній платформі на 100 метрів ближче до вокзалу.

Загалом в вироку йдеться про 11 епізодів передачі інформації з листопада 2022 року і до кінця січня 2023-го. Отримуючи ці відомості, куратори мережі передавали їх співробітникам ФСБ РФ.

До суду надійшла угода про визнання винуватості, в якій ідеться про щире каяття і активне сприяння слідству.

Дії Добродомова кваліфікуються як колабораціонізм – допомога збройним формуванням держави-агресора у бойових діях проти Збройних Сил України (ч.7 ст. 111-1 КК).

Чоловікові призначили узгоджене покарання в вигляді 12 років увʼязнення. Також йому на 10 років забороняється обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Під час обшуку в обвинуваченого знайшли посвідчення помічника консультанта народного депутата і книги «Хто фінансує розвал Росії», «Відродження малоросії», «Захід проти Росії». За рішенням суду, ці матеріали знищуються. Водночас документи щодо журналістської діяльності повертаються обвинуваченому.