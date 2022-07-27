Прокуратура відстояла в суді довічне позбавлення волі для вбивці

26 липня 2022 року Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Чернігівської обласної прокуратури на вирок Менського районного суду області, ухвалений 6 вересня 2021 року.

Нагадаємо, вироком районного суду 27-річного мешканця міста Семенівка визнаного винуватим в умисному вбивстві з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Судом установлено, що вночі 26 серпня 2020 року в місті Семенівка обвинувачений з хуліганських мотивів напав на дівчину і з особливою жорстокістю та цинізмом завдав декілька ударів ножем в голову та шию. Від отриманих поранень та крововтрати дівчина померла у місцевій лікарні.

Водночас, прокуратура не погодилася із вироком суду першої інстанції зважаючи на невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення, його цинізму та винятковій жорстокості. В апеляційній скарзі прокурор просив суд ухвалити новий вирок та призначити обвинувачуваному покарання у виді довічного позбавлення волі.

Апеляційний суд погодився з обґрунтованою позицією прокурора та призначив винуватцю покарання у виді довічного позбавлення волі.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури