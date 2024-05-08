На Сумщині судитимуть двох сестер, які займались сутенерством

Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох жительок Сумщини, які займались сутенерством та вербували дівчат для сексуальної експлуатації.

Слідством встановлено, що обвинувачені – дві рідні сестри, одній з яких 33, а іншій 41 рік. Вони є громадянками республіки Молдова, однак останнім часом проживають на Сумщині. З липня 2023 року з метою незаконного збагачення жінки вирішили зайнятись сутенерством. Для цього вони підшукували молодих дівчат, які були готові надавати послуги сексуального характеру незнайомим чоловікам за гроші.

Більш того, вони знаходили дівчат, які мали труднощі матеріального характеру, та обіцяли їм працевлаштування у легальній сфері в столиці. У подальшому, враховуючи уразливий стан, схиляли їх до надання послуг сексуального характеру.

Для своїх «працівниць» молодша жінка орендувала квартиру в м. Києві та забезпечувала їх всім необхідним.

Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранток кримінального провадження правоохоронці вилучили готівку, банківські картки, мобільні телефони, засоби контрацепції тощо. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду молодшій жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу, старша жінка перебуває під домашнім арештом.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно зловмисниць за ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України. Одна з них відповідатиме ще й за створення та утримання місць розпусти за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області