Кличко прокоментував обшуки ДБР у його заступника

За словами міського голови Києва, велика частина справ проти мерії є «політично заангажованими».

Кличко заявив, що з 2000 року проти міської адміністрації порушили 1200 кримінальних справ. Попри це, до суду дійшли лише вісім з них. За його словами, велика частина з них була «політично заангажованими».

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки в Усова 4 червня. Слідчі підозрюють заступника голови КМДА у вимаганні хабарів в автоперевізника. В нього вилучили мобільний телефон, компʼютер, а також особисті гроші.

Раніше слідчі дії прокоментував сам заступник голови. Усов заявив, що прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. За його словами, міська адміністрація готова співпрацювати з правоохоронцями. Він додав, що якщо хтось із чиновників у Києві брав участь у незаконній діяльності, то «покривати» їх не будуть. // Дзеркало тижня