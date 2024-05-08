Гид автолюбителя: как не попасть на подделку при покупке моторного масла

Выбор качественного моторного масла важен не только для поддержания оптимальной работы автомобиля, но и гарантии его длительной эксплуатации. Однако рынок переполнен подделками, которые могут нанести серьезный ущерб автомобилю. Связано это с ростом цен, с войной, с большим спросом на подобные материалы.

Специалисты отмечают, что купить моторное масло которое не приведет негодность двигатель авто стало труднее.

Почему поддельное моторное масло является проблемой

Поддельное масло часто производится из некачественного сырья, что приводит к износу двигателя, поскольку такое масло не может должным образом смазывать его внутренние компоненты. Отсутствие адекватной смазки приводит к увеличению трения между деталями, что приводит к их быстрому износу. Кроме того, подделки часто не содержат важных добавок, помогающих поддерживать чистоту двигателя и защищают его от коррозии.

Негативное влияние поддельных масел на автомобиль может быть фатальным: от снижения производительности двигателя до серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Использование некачественного масла может также привести к перегреву двигателя, снижению его мощности и в конце концов к его поломке.

Какие бренды моторного масла чаще подделывают

Популярность и доверие к определенным брендам моторных масел, таких как Mobil, Motul, Liqui Moly, Elf, часто приводят к их подделке. Такие продукты привлекают потребителей обещаниями о высоком качестве по более низкой цене, часто в местах, где проверка подлинности товара может быть затруднена.

Производители оригинальных масел инвестируют значительные ресурсы в разработку продукта, включая исследования и испытания, гарантирующие оптимальную защиту и производительность двигателя. Подделки, напротив, часто производятся с применением дешевых и низкокачественных материалов, которые не могут обеспечить аналогичные характеристики и безопасность.

Как отличить оригинальное моторное масло от подделки

Отличать оригинальное моторное масло от подделки важно для обеспечения долговечности и эффективности работы узлов автомобиля. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать покупки фальсифицированной продукции:

Проверка упаковки. Оригинальные продукты обычно имеют хорошо оформленные и качественно отпечатанные этикетки. Текст на этикетке должен быть четким и без орфографических ошибок. Проверьте наличие пломбы на крышке канистры, свидетельствующей о неприкосновенности упаковки. Если упаковка выглядит поврежденной, или на ней видны следы вмешательства, это может являться признаком подделки. Этикетка. На поддельном продукте этикетка часто содержит недостатки, такие как неясные или бледные цвета, размытые шрифты. Также могут быть ошибки в названиях брендов или другие опечатки, которые не характерны для репутационных производителей. Дополнительные маркировки и логотипы. Некоторые изготовители моторных масел используют специальные голограммы, QR-коды или другие защитные знаки, которые трудно подделать. Эти элементы обеспечивают дополнительный уровень защиты от фальсификаций. Консистенция и цвет масла. Оригинальное масло имеет однородную консистенцию и стабильный цвет, отвечающий спецификациям на этикетке. Если масло выглядит очень жидким, имеет необычные оттенки или видны частицы, это может свидетельствовать о низком качестве или фальсификации. Соответствие стандартам. Проверьте наличие международных стандартов, таких как API (American Petroleum Institute) или ACEA (Association des Constructeurs Européens d Automobiles), которые должны быть указаны на канистре. Эти маркировки гарантируют, что масло было протестировано и отвечает определенным требованиям. Сравнение с данными производителя. Посетите официальный сайт изготовителя для проверки характеристик продукта. Многие производители предоставляют информацию об упаковке, маркировке и других характеристиках, которые можно сравнить с приобретенным продуктом. Место покупки. Выбирайте надежных ритейлеров или официальных дистрибьюторов. Часто подделки продаются на сайтах сомнительных интернет-магазинов или рынков, где контроль качества может быть недостаточным. Если масло продается по подозрительно низкой цене, это также может являться признаком подделки.

Как не попасться на подделку

Выбор качественного моторного масла https://avtoto.com.ua/masla/maslo-motornoe/ критически важен для обеспечения долговечности и эффективности работы узлов автомобиля. Поддельное масло может привести к серьезным повреждениям двигателя и других компонентов авто, снижая его производительность и увеличивая затраты на обслуживание и ремонт.

Поэтому лучше подбирать и покупать моторные масла в онлайн каталогах, интернет-магазин или на других торговых площадках, которые зарекомендовали себя как надежные поставщики и гарантируют сертифицированную продукцию известных брендов, избегая рискованных покупок на сомнительных торговых точках или в рыночных ларьках.

Покупая моторное масло, всегда проверяйте наличие спецификаций API или ACEA, являющихся знаком качества и соответствия стандартам. Обратите внимание на качество упаковки и этикетки, консистенцию масла и четкость маркировки.