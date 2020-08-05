Круизный лайнер Orient Queen затонул после взрыва в Бейруте

Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после взрыва, сообщил телеканал OTV. Отмечается, что находившиеся на борту два человека погибли, еще семь членов экипажа пострадали.

По данным владельца лайнера, судно было пришвартовано в порту ливанской столицы. В результате взрыва лайнер получил серьезные повреждения корпуса и стал быстро набирать воду в трюм. Судно спасти не удалось, поэтому он затонул в акватории порта.

Orient Queen – 121-метровый круизный лайнер был построен в 1989 году. Взрыв, из-за которого судно пошло ко дну, произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута около базы ВМС Ливана. Местные власти считают, что причиной взрыва стала детонация 2,7 тыс. тонн конфискованной таможней в 2015 году аммиачной селитры. // МК