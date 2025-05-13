«Квартал 95» вкрав пісню київського гурту Zwyntar й заявляє що їм це можна

Київський гурт Zwyntar, відомий своїми похмуро-ліричними мотивами, з подивом (і, підозрюємо, неабияким обуренням) дізнався від друзів, що їхня музика з пісні «Мексиканець» раптом зазвучала на концерті Студії “Квартал 95” ще 10 травня 2025 року. Та не просто зазвучала, а стала основою для, як кажуть самі музиканти, «похідного твору». І цей “шедевр”, звісно ж, вже монетизується на YouTube-каналі студії.

А починалося все, як то кажуть, цивілізовано: 11 квітня 2025-го музична редакторка «Кварталу» та «Ліги сміху» чемно поцікавилася у Zwyntar щодо прав на пісню. Музиканти так само чемно, але категорично відповіли: «Ні, дякуємо, наші творчі шляхи навряд чи перетнуться, естетика та концепції у нас трохи… різні». Редакторка, уточнивши для годиться, чи точно права належать гурту, а не якомусь заморському лейблу, отримала ствердну відповідь і… розчинилася в повітрі.

Але, як виявилося, відсутність дозволу для «Кварталу 95» — не перешкода, а лише привід згадати про Закон України «Про авторське право і суміжні права». От тільки, за словами Zwyntar, юристи студії, схоже, трохи переплутали статті (чи то навмисно «творчо» підійшли до питання), пославшись на статтю 21, що регулює «Право на бази даних», замість пункту 9 частини 2 статті 22, яка якраз і стосується пародій.

І ось тут найцікавіше: «Квартал» свій «витвір» охрестив саме «пародією». Однак Zwyntar стверджує, що ніяким комічним чи сатиричним духом щодо їхнього «Мексиканця» там і не пахне. Мовляв, студія просто взяла їхню мелодію і наклала свій текст. Такий собі «творчий апгрейд» без згоди авторів оригіналу, ще й під час комерційного концерту, з якого студія, вочевидь, отримала не пародійний прибуток.

Додає «перчинки» й той факт, що в описі до відео «Квартал 95» вказав посилання не на офіційний YouTube-канал Zwyntar, а на якийсь невідомий ресурс. Мабуть, щоб ускладнити гурту процес подання скарги через YouTube. Хитро!

Zwyntar не приховує свого обурення: «Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із “творчістю” чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі».

Тож, гурт розцінює свій пост як досудову претензію. Якщо «Квартал 95» не надасть чітких пояснень, Zwyntar готовий з’ясовувати стосунки вже в суді. Здається, нас чекає захопливий серіал, де замість жартів можуть прозвучати судові аргументи. Подивимось, чия «правда» виявиться переконливішою.